Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Koronavirus önlemleri ve aşı çalışmalarının görüşüleceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Öte yandan Bakan Koca'nın bugün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede İngiltere’deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Covid-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

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