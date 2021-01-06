Türkiye'de Koronavirüs | 191 kişi daha hayatını kaybetti, 13 bin 830 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 191 kişi daha hayatını kaybetti, 1458 yeni hasta dahil olmak üzere 13 bin 830 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 22 bin 70'e, vaka sayısı ise 2 milyon 283 bin 931'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

"Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız."