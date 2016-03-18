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Köprüde intihar soruşturması: 'Atla' diyenlerin 10 yıl hapsi istendi

Polisler, maktulün intihardan vazgeçtiği iddia etti

18 Mart 2016 01:31

"Boğaziçi Köprüsü'nde intihara yönlendirme" soruşturması tamamlandı. Savcı, köprüden geçerken intihar girişiminde bulunan bir kişiye "atla" diye bağırdığı öne sürülen 2 kadının "intihara yönlendirme" suçunu işlediğini iddia etti ve her birinin 10 yıla kadar hapisle cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özden Atik’in haberine göre, Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Erol Çetin'e atlamadan önce “Atlasana ulan" dedikleri gerekçesiyle intihara yönlendirdikleri iddia edilen H.U. ve M.Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, her iki kadın hakkında ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.

 

Kadınlar seslendikten sonra kendini bırakmış

 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tamamlanan iddianameye göre, 8 Mart 2016 tarihinde maktul Erol Çetin'in Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatıldı. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler H.U. ve M.Ö.'nün araçlarıyla köprüden geçerken Çetin'e yönelik “Atlasana ulan" deyip küfür ettikleri belirtildi. Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktulün şüphelilere dönerek “Atla he, atla" diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydedildi.

 

“İkna sağlanmışken şüphelilerin
beyanları üzerine atladı” iddiası

 

İddianamede şüphelilerin beyanlarında suç işleme kasıtlarının olmadığını beyan ederek suçlamaları kabul etmedikleri ifade edildi. Ancak olay tutanağı ve olaya müdahale eden polislerin tanık olarak alınan ifadelerinde maktulün önceden de intihar girişimlerinde bulunduğu ve vazgeçtiği, olay günü yine vazgeçme yönünde ikna edildiği, ancak şüphelilerin bağrışmaları ve beyanları karşısında maktulün tepki vererek intihar etmek üzere köprüden atladığı ve olay neticesinde öldüğünün belirlendiği vurgulandı. İddianamede, şüphelilerin inkara yönelik beyanlarının savunma içerikli olup atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Şüphelilerin TCK'nin 84/2. Maddesi uyarınca 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacaklar.

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