Boğaz Köprüsü'ndeki intiharda "atla" diyen iki kadın, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı

Erol Çetin'in Boğaziçi Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak kendini boşluğa bıraktığı olayda, köprüden geçen ve "Saatlerce senin yüzünden trafikte bekliyoruz. Atlayacaksan atla" diye bağırıp küfür ettikleri için savcılıkça 'intihara teşvik etmek suçundan' tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilen İki kadın, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Boğaziçi Köprüsü'nde saat 09.30 sıralarında köprü korkuluklarına çıkan Erol Çetin adlı kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından saatlerce ikna edilmeye çalışılmıştı. Trafiğin kitlenmesi sebebiyle de sabah Boğaziçi Köprüsü'ndeki sürücüler saatlerce beklemek zorunda kalmıştı.

Ancak tüm çabalara rağmen, bir süre sonra üzerindeki tişörtü çıkaran Erol Çetin, kendini korkuluklardan aşağı bırakmıştı. Hızla aşağı düşen Erol Çetin, Deniz Polisi tarafından hemen sudan çıkarılmış, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

İkna edilmek üzereydi

Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan bu intihar olayında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Köprü üzerinde korkuluklarda asılı duran ve polis tarafından ikna edilmek üzere olduğu belirtilen Erol Çetin'i “İntihara teşvik ettikleri" ileri sürülen 2 kadının gözaltına alındığı belirtilmişti.

"Atlayacaksan atla"

Olay sırasında köprüden otomobille geçen Hülya U. (49) ile Merve Ö.'nün (27), aracın camını açarak, “Senin yüzünden trafikte saatlerdir bekliyoruz. Atlayacaksan atla" diye bağırarak küfür ettikleri iddia edildi. Bu tepkiyi duyan Erol Çetin'in de kısa bir süre sonra kendisini boşluğa bıraktığı öğrenildi.

Yaşanan bu olayın ardından köprü üzerinde tertibat alan polis ekipleri Hülya U. ve Merve Ö.'nün aracını durdurdu.

Savcılıkla yapılan görüşmelerin ardından 2 kadın “İntihara teşvik etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kadınların, ifadelerinin alınmasından sonra savcı iki kadın hakkında 'intihara teşvik etmek' suçundan tutuklanmalarını istedi.

Türk Ceza Kanunu'nun 84. maddesinde başkasına intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi veya kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırıldığı yazmakta.