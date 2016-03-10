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Boğaziçi Köprüsü'ndeki intiharda 'atla' dedikleri öne sürülen kadınlar: Boşboğazlık ettik

Erol Çetin'in 4 yıl önce de intihara teşebbüs ettiği ancak eniştesi tarafından ikna edildiği belirtildi

10 Mart 2016 15:44

Boğaziçi Köprüsü'ndeki intiharla ilgili gözaltına alınan kadınların polisteki ifadelerinde, "Boşboğazlık ettik o sözleri söyledik" dediği öğrenildi. Ancak Hülya U. ve Merve Ö.'nün savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde ise suçlamaları reddettikleri belirtildi.

Kadınların sözleri üzerine "Atla ha" diyerek kendini boşluğa bıraktığı kaydedilen Erol Çetin'in 4 yıl önce de intihara teşebbüs ettiği ancak eniştesi tarafından ikna edildiği ortaya çıktı.

 

“Atla ha’’ dedi kendini boşluğa bıraktı

 

Boğaziçi Köprüsü'nde önceki gün sabah saatlerinde köprü korkuluklarına çıkan 45 yaşındaki Erol Çetin intihar etmek istedi. Olay yerine gelen müzakereci polis, 45 dakika boyunca Erol Çetin'i ikna etmek için uğraştı. Polisin ikna ettiği Erol Çetin o sırada olay yerinden otomobille geçen Hülya U. (49) ve Merve Ö.'nun (27) “Saatlerdir senin yüzünden trafikte bekliyoruz. Atlayacaksan atla" şeklinde tepki gösterdiği öne sürüldü. Alkollü olduğu öne sürülen Erol Çetin'in de bu sözler üzerine “Atla ha" diyerek kendini bir anda boşluğa bıraktığı iddia edildi.

Bunun üzerine müzakereci polis de kadınların içinde bulunduğu aracı meslektaşlarına bildirdiği öğrenildi. Olay günü gözaltına alınan 2 kadın dün, “İntihara teşvik etmek" suçundan sevk edildikleri mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

“Boşboğazlık ettik o sözleri söyledik’’

 

Polis tutanaklarına geçen ifadelerine göre Hülya U. ve Merve Ö.'nün “Boşboğazlık ettik o sözleri söyledik" şeklindeki ifade verdikleri öğrenildi. Ancak Hülya U. ve Merve Ö. savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde ise suçlamaları reddettikleri belirtildi. Öte yandan Erol Çetin'in 4 yıl öncede intihara teşebbüs ettiği ancak eniştesi tarafından ikna edildiği kaydedildi.

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