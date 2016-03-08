Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak intihar eden adamın oğlu: Neyin eksikti baba?

Boğaziçi Köprüsü korkuluklarına çıkan Erol Çetin, polisin ikna çabalarına rağmen kendini boşluğa bırakarak intihar etti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Erol Çetin, Boğaziçi Köprüsü’nde Anadolu Yakası yönü Ortaköy ayaklarında saat 09.30 sıralarında korkuluklara çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Erol Çetin’i uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sırasında üstündeki giysileri çıkaran Erol Çetin bir süre yarı çıplak korkuluklarda kaldı. Polisin yaklaşık bir saat ikna etmeye çalıştığı Erol Çetin, saat 10.30 sıralarında bir anda kendini boşluğa bıraktı.



"Cesedi kıyıya çıkarıldı"



Bu sırada Ortaköy sahilde bekleyen deniz polisi deniz yüzeyindeki Erol Çetin’i kıyıya çıkarttı. Köprü ayaklarının bulunduğu şantiye alanına çıkartılan Çetin’e burada bekleyen ambulanstaki sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılan Erol Çetin, kurtarılamadı.

"Neyin eksikti baba?"

Ailevi sorunları nedeniyle intihar ettiği belirtilen Erol Çetin’in yakınları olay yerine geldi. Çetin’in yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Oğlu olduğu öğrenilen bir kişi, "Neyin eksikti baba" diye feryat etti.



Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

