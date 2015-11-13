Kaykay yapan köpek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Gösterinin sonunda Otto’ya başarısından dolayı resmi bir sertifika sunuldu
13 Kasım 2015 16:29
Peru’nun başkenti Lima’da Guinness Rekorlar günü için gösteri yapan Bulldog cinsi Otto isimli bir köpek, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dünyanın en uzun insan tünelinden geçen sevimli köpek, yeni bir rekor kırdı. 30 kişinin bacaklarının arasından başarılı bir şekilde geçen Otto, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.
Gösterinin sonunda Otto’ya başarısından dolayı resmi bir sertifika sunuldu.