En uzun ve en kısa insan 'Guinnes Rekorlar Kitabı' için buluştu

Dünyanın en kısa insanı olan 54.6 santimetre boyundaki Chandra Bahadur Dangi ve 251 santimetre boyundaki yaşayan en uzun insan Sultan Kösen, ‘Guinness Dünya Rekorları‘nın geleneksel Rekorlar Kitabı’nın 60’ıncı baskısını kutlamak için bir araya geldi.

Tarihi parlamento ve Big Ben saat kulesinin yakınında düzenlenen etkinlikte Sultan Kösen, 54,6 santimetreyle "dünyanın en kısa boylu adamı" olan Nepalli Chandra Bahadur Dangi ile ilk kez bir araya geldi. Basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kösen ile Dangi el sıkıştılar ve gazetecilere poz verdiler.

Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki Sultan Kösen, "5 yıldır Guinness Rekorlar Kitabı'ndayım, rekorumu kimseye kaptırmıyorum. Burada ülkemizi, Mardin'imizi her yere tanıtıyoruz. Burada şerefle, gururla güzel ülkemi temsil ediyorum" dedi.

Londra'yı çok sevdiğini dile getiren Kösen, Türkiye'den daha fazla destek ve ilgi görmeyi beklediğini söyledi. Bu akşam Türkiye'ye dönecek Sultan Kösen, "Burada bana ilgi çok büyük, bu çok hoşuma gidiyor ve beni mutlu ediyor. Bir Türk olarak burada ülkemizi, vatanımızı temsil etmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

İlk kez 1955 yılında basılan ve şimdiye kadar 132 milyon kopya satılan Guinness Rekorlar Kitabı'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla bugün dünyanın birçok şehrinde yeni rekor denemeleri yapılacak.