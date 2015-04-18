95 yaşındaki pilot Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Kaliforniyalı Peter Weber Jr. ‘yaşayan en yaşlı pilot’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

95 yaşındaki Weber, 30 Mart’ta Sacramento üzerinde yaptığı uçuşla rekor kırdı.



Gerçekleştirdiği uçuşun ardından video, resim ve tanık isimleriyle birlikte Guinness yönetimine başvuran Weber, yetkililerden olumlu yanıt aldı. Heyet, Weber’e gönderdiği mesajda ‘yaşayan en yaşlı pilot’ olarak kayıtlara girdiğini müjdeledi. Haberin duyulmasıyla birlikte telefonlarının kilitlendiğini belirten Weber, “Şaşkına döndüm, her yerden telefon ve e-postalar geliyor.” diye konuştu.

Weber’in uçuş geçmişi İkinci Dünya Savaşı’na dayanıyor. Japonların Pearl Harbor’u bombalamasının ardından gerekli testleri geçerek uçuş kariyerine başlayan Weber, savaş süresince ABD ordusunda pilot olarak görev yapmış.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihteki en yaşlı pilot, son uçuşunu 105 yaşında yapan Cole Kugel. Herhangi bir hava aracını uçuran en yaşlı pilot ünvanı, 2007 yılında yaşamını yitiren Kugel’e ait.