Fenerbahçe'nin yüzü gülmüyor; Konya'ya kaybetti, yenilgi serisi 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 3. maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla İttifak Holding Konyaspor oldu.

Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 2'de Soner Dikmen ile 11'de Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 84'te İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan İttifak Holding Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından sonra Konya'dan da mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Gustavo, Altay ve Valencia, sakatlıkları sebebiyle maçı tamamlayamadı.

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Serdar Gürler (Dk. 90+1 Adil Demirbağ), Oğulcan Ülgün (Dk. 84 Mpoku), Soner Dikmen, Bytyqi (Dk. 77 Michalak), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 77 Rahmanovic) Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 72 Berke Özer), Kim, Tisserand, Szalai, Gustavo (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Zajc, Nazım Sangare (Dk. 40 Novak), Ferdi Kadıoğlu, Valencia, Pelkas (Dk. 40 İrfan Can Kahveci), Rossi (Dk. 40 Serdar Dursun) Goller: Dk. 2 Soner Dikmen, Dk. 10 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 84 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 64 Zajc, Dk. 88 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Karşılaşmanın önemli anları

2. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Skubic'in sağ kanatta ceza sahasına kestiği ortada, Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top, ceza yayı üzerinde Soner Dikmen'de kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

10. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşunda, arka direkte topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

33. dakikada Çekiçi'nin ortasında, ceza sahası içinde topu kontrol eden Cikalleshi'nin vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

38. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, Pelkas'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve yeşil-beyazlı ekip soyunma odasına 2-0 üstün girdi.