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Spor

Vitor Pereira: En kötü oyunumuzu oynadık; ölümcül hatalar yaptık

"İkinci yarı farklıydı ancak sakatlıklar yaşadık. Ciddi sakatlıklar gibi gözüküyor"

30 Ekim 2021 21:48

Vitor Pereira, Süper Lig'in 11. haftasında 2-1 kaybettikleri Konyaspor mücadelesini, "En kötü oyunumuzu oynadık. Ölümcül hatalar yaptık" sözleriyle değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, İttifak Holding Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Ben her zaman hoca olarak sorumluluğu üstüme alırım." diyen Pereira, "Oyuna korkunç başladık. İlk dakikalardan itibaren konsantre şekilde başlamamız gerektiğini biliyorduk ama ölümcül hatalar yaptık. İlk yarıda reaksiyon gösteremedik. Benim için garip olan şeydi." dedi.

Portekizli teknik adam, "İlk defa Fenerbahçe seviyesinde bu kadar kötü bir oyun gördüm. Geldiğimden beri en kötü oyunumuzu sergiledik. İkinci yarı farklıydı ancak sakatlıklar yaşadık. Ciddi sakatlıklar gibi gözüküyor." diye konuştu.

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