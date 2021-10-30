Rıdvan Dilmen: Ben basit konuşurum; nerede çokluk, orada çokluk

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-1 kaybettiği Konyaspor mücadelesini değerlendirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Rıdvan TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi.

Ligde üst üste 3. maçını kaybeden Fenerbahçe için Dilmen, "Ben basit konuşurum. Nerede çokluk, orada çokluk. Koskoca Fenerbahçe takımı 5 kişiyle savunma yapıyor. Gustavo'yu da sayarsak 6. Zaman zaman stoper. Kaleciyi saymadım daha. O da dahil 7. Buna rağmen yenilen goller." dedi.

"Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira"

Dilmen, "Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca! 4'lü oynayan kim gelse, takım daha iyi olur. Emre Belözoğlu devam etseydi, şu andan daha iyi olurdu. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum... Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'Böyle, bu sistemle devam mı?' diye, eğer 'Evet' derse 'Gel kardeşim' deyip gönderilmeli. Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Kolay karar değildir ama bu yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen, "Vedat'a kalsa dünden gelir ama imkansız. Daha bu sabah konuştum. Lazio'da kalacak. Fenerbahçe'ye transferi söz konusu değil." şeklinde konuştu.