Konya'da yük treni ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde yük treni öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 1 anaokulu öğrencisi öldü, 1'i sürücü 18 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Akşehir ilçesi Kozaağaç mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. Sorkun mahallesinden Akşehir’e Yıldırım İlkokulu, Atatürk Orta Okulu ve Akşehir Kız Meslek Lisesi Anaokulu öğrencilerini taşıyan Selman Dutar (34) idaresindeki 42 GAT 37 plakalı öğrenci servisi, Kozaağaç mevkisindeki uyarıcı levha ve sinyalizasyonlu hemzemin geçitten geçmek istediği sırada makinist Hasan K.,'nin kullandığı Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 73388 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Dutar ve 3'ü ağır 17 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Akşehir Kız Meslek Lisesi Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Melih Ateş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden öğrencilerden Hakan Çetin (11), Ayşegül Yıldız (11) ve Hülya Yılmaz da (8) yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Sürücü Selman Dutar, yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kaza yerine gelip yetkililerden bilgi aldı. Akşehirli olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Kaymakamı Yalçın Sezgin de hastanede öğrencileri ziyaret etti, çocukları ölen Ateş ailesine taziyede bulundu.