T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da yük treni ile okul servisi çarpıştı: 1 ölü, 18 yaralı

Hemzemin geçitte trenin çarptığı öğrenci servisinin şoförü gözaltına alındı

29 Eylül 2014 16:14

Konya'nın Akşehir İlçesi'nde yük treni öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada 1 anaokulu öğrencisi öldü, 1'i sürücü 18 kişi yaralandı.

 

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Akşehir ilçesi Kozaağaç mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi. Sorkun mahallesinden Akşehir’e Yıldırım İlkokulu, Atatürk Orta Okulu ve Akşehir Kız Meslek Lisesi Anaokulu öğrencilerini taşıyan Selman Dutar (34) idaresindeki 42 GAT 37 plakalı öğrenci servisi, Kozaağaç mevkisindeki uyarıcı levha ve sinyalizasyonlu hemzemin geçitten geçmek istediği sırada makinist Hasan K.,'nin kullandığı Afyonkarahisar-Konya seferini yapan 73388 sefer sayılı yük treniyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Dutar ve 3'ü ağır 17 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Akşehir Kız Meslek Lisesi Anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Melih Ateş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden öğrencilerden Hakan Çetin (11), Ayşegül Yıldız (11) ve Hülya Yılmaz da (8) yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Sürücü Selman Dutar, yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kaza yerine gelip yetkililerden bilgi aldı. Akşehirli olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Kaymakamı Yalçın Sezgin de hastanede öğrencileri ziyaret etti, çocukları ölen Ateş ailesine taziyede bulundu.

ETİKETLER

okul servisikazayük trenikonya

İlgili Haberler

Okul servisi duvara çatrptı: 21 yaralı

Balıkesir'de freni patlayan okul servisi şarampole uçtu: 3 öğrenci öldü

Balıkesir'de freni patlayan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı. Kazada 3 öğrenci öldü 17 öğrenci yaralandı

Çanakkale'de okul servisi devrildi: 3 öğrenci öldü, 17 öğrenci yaralı

Çanakkale’de öğrencileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24