Balıkesir'de freni patlayan okul servisi şarampole uçtu: 3 öğrenci öldü

T24 - Balıkesir'in Savaştepe İlçesi’ne bağlı Sarıbeyler Beldesi’nde öğrencileri taşıyan midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 17 öğrenci yaralandı.

Sarıbeyler İlköğretim Okulu’na çevre köylerden öğrenci taşıyan A.İ. (41) yönetimindeki 10 N 3809 plakalı midibüs, sabah saat 08.00 sıralarında Maden Mezarı mevkisinde aracın frenlerinin patlaması sonucu yaklaşık 150 metrelik şarampole uçtu.

Araçta bulunan öğrencilerden 14 yaşındaki Nazmiye Karaca, 10 yaşındaki Hakan Çet ve 8 yaşındaki Redife Sapan olay yerinde öldü. Kazada yaralanan 17 öğrenci de Savaştepe ile Balıkesir’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan sağ kurtulan araç sürücüsü A.İ., jandarma tarafından gözaltına alındı.