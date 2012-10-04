Çanakkale'de okul servisi devrildi: 3 öğrenci öldü, 17 öğrenci yaralı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde öğrencileri taşıyan servis, Davutköy Göleti yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 3'ü hayatını kaybetti, 17 öğrenci de yaralandı.

Yaralı öğrenciler bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

13 öğrenci hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavisi devam eden 4 yaralıdan durumu ağır olan 2'sinin Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, "Kaza bizi çok üzdü. Yağıştan dolayı araç kontrolden çıkarak savrulmuş. Kaza bu şekilde meydana geliyor. Dikkatsizlik söz konusu" diye konuştu.