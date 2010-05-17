Okul servisi duvara çatrptı: 21 yaralı

T24 - Merkez Yeniköy'den, Pazarköy ilköğretim Okuluna öğrenci taşıyan Murat Karagöz'ün kullandığı midibüsün freni Pazarköy girişinde boşaldı. Kontrolden çıkan midibüs yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü Karagöz ile araçta bulunan öğrenciler Ethem, Betül ve Kübra Cömert, Gamze, Emine, Fatih, Ahmet ve Nebahat Bektaş, Mücahit ve Furkan Baştan, Mustafa Aydemir, Nilüfer Balcin, Sevgi Bostan, Havva Atakan, Ramazan ve Uğur Tongaz, Cihat Hızal, Mehmet, Meral ve Sedat Balci yaralandı.

Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.