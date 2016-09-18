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Konya'da 'FETÖ'den gözaltına alınan emniyet müdürü: İyi çek yakışıklı çıksın

"Ben emniyet müdürüyüm, ben devletim"

18 Eylül 2016 17:30

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen cemaati mensuplarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında  3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Urgancı gözaltına alındı. Kendisini almaya giden polislere "Ben emniyet müdürüyüm, ben devletim" dediği öne sürülen Urgancı'ya polislerin de "Sen teröristsin" şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Urgancı, kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çek, yakışıklı çıksın" dedi. 

Habertürk'ün haberine göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce görevden açığa alınan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan ancak gözaltına alınamayan polislerden Personel Şube Müdürlüğü'nde görevli 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Nihat Urgancı'nın merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis, bugün Urgancı'yı gözaltına almak için bulunduğu adrese gitti. Ancak polisleri fark eden Urgancı, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan Urgancı, gözaltına alındı. Urgancı'nın kendisini yakalayan polislere, "Ben emniyet müdürüyüm, ben devletim"dediği, polislerinde "Sen teröristsin"şeklinde cevap verdikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Urgancı, kendisini görüntüleyen gazetecilere "İyi çek, yakışıklı çıksın" dedi.

Urgancı, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Urgancı'nın daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nda bilişim ve yazılım programı uzmanı olarak görev yaptığı, daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görev aldığı öğrenildi.

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