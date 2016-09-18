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"FETÖ'nün sivil imamları darbe hazırlığına mayıs ayında başladı"

Darbe girişiminden 1 hafta önce kiralanan evlerde cuntacılarla plan yapıldığı iddia edildi

18 Eylül 2016 10:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, darbe girişiminin 'sivil imamları' olduğu iddia edilen kişilerle ilgili başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 105 kişiden 57’si yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları devam eden kişilerin bu hafta içinde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 'Sivil imam' olduğu iddia edilen kişilerin darbe hazırlığına mayıs ayında başladıkları iddia edildi. 

Çoğu devlet kurumlarında görevli olan bu kişilerin, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bulundukları bölgede mayıs ayında, 3’üncü şahıslar üzerinden evler kiraladıkları, darbe toplantılarını bu evlerde yaptıkları öne sürüldü. Birbirinden bağımsız olan evlerde, darbe girişiminden bir hafta önce başlayarak TSK içerisindeki cemaat bağlantılı olduğu iddia edilen askerlerle toplantılar yapıldığı, darbe girişiminde kimin nerede, hangi görevi alacağının tebliğ edildiği, rehin alınacak kişilerin isimlerinin belirlendiği ileri sürüldü.

Toplantılara gelen askerleri farklı araçlar ve güzergâhlar izlenerek evlere getirdikleri, toplantı yapılacak evlere gelmeden tüm cep telefonlarının toplatıldığı da iddia edildi. Darbe girişiminin başarsız olmasının hemen ardından toplantıların yapıldığı evlerin kapatıldığı, toplantıların yapıldığı günlere ait binalardaki güvenlik kamera kayıtlarının silindiği veya alındığı öne sürüldü.

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