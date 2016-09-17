MEB: Ders kitaplarında FETÖ'yü çağrıştıran bilinçaltına yönelik mesajlar tespit ettik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'FETÖ' soruşturması kapsamında incelenen ders kitaplarının 58'inde sorun tespit edildiğini, ilgili bölümün silinerek kitapların tekrar basılacağını bildiridi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, ihraç edilen öğretmenler tarafından yazılan bazı ders kitaplarında direkt anlaşılmayan ancak darbe girişiminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu ileri sürülen Gülen hareketine ait kavramları çağrıştıran "bilinçaltına yönelik mesajlar" da belirlediklerini söyledi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Tekin, bakanlık tarafından her yıl yaklaşık 300 çeşit ders kitabı basıldığını, bu kitapların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayından sonra 5 yıllığına basım hakkı kazandığını söyledi.

Bakanlık olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bütün ders kitaplarını tekrar incelediklerine dikkat çeken Tekin, "Ders kitaplarını, darbe girişiminin ardından kapatılan yayınevleriyle bir ilgisinin bulunup bulunmadığı, ihraç edilen öğretmenler tarafından yazılıp yazılmadığı, FETÖ ve kapatılan kurumlarına ilişkin görsellerin bulunup bulunmadığı yönlerinden inceledik ve 58 kitapta sorun tespit ettik" dedi.

Sorun tespit edilen yayınların sil baştan yazılmadığını, sadece sorunlu kısımların çıkarılarak kitabın yeniden basımı için çalışma yürütüldüğünü anlatan Tekin, şunları söyledi:

"Terör örgütü propagandası kabul edilebilecek sorunlu kısım ya da ifadeleri çıkararak bu kitapları yeniden basıyoruz. Yeni kitapları okullar açıldıktan bir hafta sonra öğrencilerimize dağıtmış olacağız. Öğrencilerimiz, sorun tespit edilmeyen diğer kitaplarını ise okulların açılacağı 19 Eylül Pazartesi günü sınıflarında, masalarının üzerinde teslim almış olacaklar."