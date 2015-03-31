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'Konya ya da Sivas'ın elektriği önlem olarak kesilseydi tüm Türkiye'de kesilmezdi, domino etkisiyle büyüdü'

ODTÜ Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sevaioğlu kesintiyi değerlendirdi

31 Mart 2015 21:39

ODTÜ Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Sevaioğlu, tüm Türkiye’de hayatı felç eden elektrik kesintisiyle ilgili olarak, “Batı bölgelerinde günlük 799 megawattlık üretim yapan bir santral devre dışı kaldı. Yüzde 5’lik bir katkının eksilmesi, frekansta düşüme yol açtı. Yüzde 5’lik bir katkının eksilmesi, frekansta düşüme yol açtı. Sistem operatörünün derhal sıcak yedeklerden birini devreye alması lazımdı” dedi.

Sevaioğlu, “B planı olarak bir şehirde, Konya, Sivas, Manisa’da 799 megawattlık kullanımı olan şehrin elektriğinin kesilmesi lazımdı. Dengelemek için. Bu da domino etkisi yarattı. Mühendislik hatası, frekans yükleri kaç hertze düşerse kaç megawattı devre dışı bırakacağı bellidir” diye konuştu.

CNN Türk Ana Haber'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Sevaioğlu şunları söyledi:

“Batı bölgelerinde günlük 799 megawattlık üretim yapan bir santral devre dışı kaldı. Yüzde 5’lik bir katkının eksilmesi, frekansta düşüme yol açtı. Sistem operatörünün derhal sıcak yedeklerden birini devreye alması lazımdı. Santralin yarattığı eksiklikten kaynaklanan enerji eksikliğini kapatması lazımdı. Herhalde böyle bir yedek bulamadılar. O anda böyle bir yedeğin olması lazım, işletme kusuru.

B planı. Bir şehirde, Konya, Sivas, Manisa’da 799 megawattlık kullanımı olan şehrin elektriğinin kesilmesi lazımdı. Dengelemek için. Bu da domino etkisi yarattı. Mühendislik hatası, frekans yükleri kaç hertze düşerse kaç megawattı devre dışı bırakacağı bellidir. Enerji nakil hatlarında da bir yetersizlik var.

Türk elektrik sistemi şöyle çalışıyor. Ulusal elektrik sistemi bir bütündür, bir tek şirkettir ve bu şirket kamu şirketidir. Buradan hizmet alan şirketler özel sektör şirketidir. Üretim ve dağıtım şirketidir. Türkiye bu olayı 6 yıl önce yaşadı. Ovaakça Santrali devre dışı kaldı. 1200 megawattı toplayamadılar sistemden. Balıkesir’in elektriğini kesemediler. TEİAŞ Genel Müdürlüğü, apıştı kaldı. Şu anda da yapı eksikliğini kişisel çabalarla gidiyorlar.”

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