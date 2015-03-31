Elektrik kesintisinde doğalgaz cihazları kapatılmalı

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği’nden (GAZBİR) elektrik kesintileri ile ilgili acil uyarı geldi. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan elektrik kesintileri süresince doğal gaz müşterilerinin bazı önlemler alması gerektiğini belirtti. Türkiye genelinde bugün saat 10:36 itibariyle oluşan arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandığı görüldüğü belirtilerek, şu uyarılar yapıldı:

“Türkiye genelinde doğal gaz kullanmakta olan tüm doğal gaz abonelerimizin bu süreçte alması gereken bazı güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Öncelikli olarak elektrik kesintisi olduğu andan itibaren, elektrikle çalışan doğalgaz yakıcı cihazlarının tamamının kapalı konuma getirilmesi gerekmektedir. Elektrik arzı tekrar sağlandıktan sonra, yakıcı cihazların 15 dakika süreyle kesinlikle çalıştırılmaması gerekmektedir. Bu tedbirlerin alınması doğalgaz tüketicilerimizin can ve mal güvenliği ve elektrik şebekesine gelecek yükler açısından büyük önem arz etmektedir.”