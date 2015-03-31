Türkiye’de dev elektrik kesintisi



Türkiye'de uzun yıllardır meydana gelen en geniş çaplı elektrik kesintisi aralarında başkent Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin de bulunduğu birçok kentte hayatı felç etti.

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirirken, Başbakan Ahmet Davutoğlu terör saldırısı da dâhil olmak üzere bütün ihtimallerin araştırıldığını, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda bir kriz masası oluşturulduğunu açıkladı. Enerji Bakanı Taner Yıldız ise kesintinin nedeninin bir siber saldırı olup olmadığının şu anda bilinemeyeceğini söyledi.

Elektrik kesintisi TSİ 9:30'da başladı. 15 milyon nüfuslu İstanbul'da metro, tramvay ulaşımında da aksamalar yaşandı. Seferler yapılamazken, yolcular vagonlarda mahsur kaldı. Bazı fabrikalarda üretime ara verildiği, başkent Ankara'da duruşmaların yapılamadığı bildiriliyor. Türkiye genelinde 30 ilin ve 81 ilçenin elektrik kesintilerinden etkilendiği tahmin ediliyor.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) elektrik kesintisiyle ilgili olarak " Avrupa -Türkiye elektrik hattı bağlantısında kopma nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanmaktadır" açıklamasını yaptı. Kurum, İstanbul ve Ankara'ya elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. İstanbul'un yaklaşık yüzde 15'ine yeniden elektrik verimeye başlandığı açıklandı.