Enerji Bakanlığı: İstanbul'un yüzde 80'ine elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada, "Söz konusu kesintinin ülkemiz enerji tedariki ve arz güvenliğiyle bir ilgisi bulunmamaktadır.





Kesintilere ilişkin çalışmaların devam edildiği belirtilerek, "Elektrik sistemimizde Türkiye genelinde bugün saat 10.36 itibarıyla bir elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Olayın meydana geldiği andan itibaren Ankara'da TEİAŞ'ın Milli Yük Tevzi merkezinde bir kriz masası oluşturulmuştur. Bu masada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ yetkilileri; tüm elektrik sistemimizi an be an takip etmekte; dağıtım şirketleri, santraller, trafo merkezleriyle bilgi alışverişi anlık olarak yapılmaktadır" denildi.



"Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde enerjisiz yer kalmamıştır'



Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde kısmen enerjisiz yer kalmadığı vurgulanarak, "Kesintinin sebepleri üzerinde çalışma devam etmekle birlikte Kriz Merkezi'nin öncelikli amacı sistemin hızlı bir şekilde toparlanması ve enerjisiz yerlerin normale dönmesi olmuştur. Bu kapsamda şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde hemen hemen enerjisiz yer kalmamıştır. İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde kesinti olan yerlere en kısa süre içerisinde elektrik verilmesine dönük çalışmalar sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.



'İstanbul'un yüzde 80'inde elektrik verilmiştir'



İstanbul'un yüzde 80'ine elektrik verildiği belirtilerek, "İstanbul'un yüzde 80'ine elektrik verilmiş, metro ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarına da enerji sağlanmıştır" denildi.





'Sosyal medyada yapılan açıklamalara itibar edilmemeli'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtilerek, "Söz konusu kesintinin ülkemiz enerji tedariki ve arz güvenliğiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca kesintiyle ilgili basında, sosyal medyada veya çeşitli kurumlar tarafından yapılan açıklamalara kamuoyumuzun itibar etmemesini, doğru bilginin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Kriz Merkezimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.