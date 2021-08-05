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Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi

05 Ağustos 2021 17:59

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirmiş, ev de ateşe verilmişti.

Katliamın kamera görüntülerine göre saldırgan 20 dakika Dedeoğlu ailesiyle oturmuş, 18 dakika sonra eve geri dönüp silahla ateş açmıştı.

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dedeoğlukonyamehmet altun
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