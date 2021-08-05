Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div id="icerikDiv_49491226" class="iliskiIcerik ltr">Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı Mehmet Altun, adliyeye sevk edildi.</div>\n<h3 class="iliskiIcerik ltr">Ne olmuştu?</h3>\n<div class="iliskiIcerik ltr">\n<p class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr" data-kiosked-context-name="kskdUIContext_01fcbd6x4j7c1723p9w4f8579j">Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirmiş, ev de ateşe verilmişti.</p>\n<p class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr">Katliamın kamera görüntülerine göre saldırgan 20 dakika Dedeoğlu ailesiyle oturmuş, 18 dakika sonra eve geri dönüp silahla ateş açmıştı.</p>\n<p class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/konya-da-katliam-silahli-saldiri-duzenlenen-evde-6-kisi-hayatini-kaybetti-ev-atese-verildi,969122" target="_blank" rel="nofollow noopener">Konya'da katliam | Aynı aileden 7 kişi öldürüldükten sonra ev ateşe verilmişti, 10 kişi gözaltına alındı</a></strong></p>\n<p class="css-901oao r-18jsvk2 r-1qd0xha r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/konya-da-7-kisinin-olduruldugu-katliamin-katil-zanlisi-yakalandi,970093" target="_blank" rel="noopener">Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamın katil zanlısı yakalandı!</a></strong></p>\n</div>\n</body>\n</html>