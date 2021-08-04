Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamın katil zanlısı yakalandı!

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

Konya'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek, kaçan Altun'un (33) yakalanması için kaçtığı Bozkır ilçesinde özel harekat ve JASAT, dağlık arazi ile sahibi il veya yurt dışında olan evlere baskın düzenleyip arama yapmıştı.

Bugüne kadar izine rastlanmayan Altun, akşam saatlerinde yakalandı.

Saklandığı arazide yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüphelinin, Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Zanlı M.A'nın ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi

Dün de katliama ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.

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Ne olmuştu?

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirmiş, ev de ateşe verilmişti.

Katliamın kamera görüntülerine göre saldırgan 20 dakika Dedeoğlu ailesiyle oturmuş, 18 dakika sonra eve geri dönüp silahla ateş açmıştı.

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