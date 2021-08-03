Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili 10 kişi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ne olmuştu?

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" açıklamasını yaptı.