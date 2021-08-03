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Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili 10 kişi tutuklandı

03 Ağustos 2021 23:21

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
 

Ne olmuştu? 

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada "İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" açıklamasını yaptı.
 
 
 
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