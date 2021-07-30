Konya'da katliam | Aynı aileden 7 kişi öldürüldükten sonra ev ateşe verilmişti, 10 kişi gözaltına alındı

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.Ev içinde silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu'nun cesetleri bulundu. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Ailenin daha önce ırkçı saldırıya uğradığı belirtildi

Meram'da 24 yıldır yaşayan Dedeoğulları ailesinin son 15 yıldır komşularının ırkçı saldırısına uğradığı belirtildi.

Kürt oldukları gerekçesiyle defalarca taciz edildiği bildirilen Dedeoğulları ailesine en son 12 Mayıs akşamı komşuları ve komşularının akrabalarının bulunduğu 60 kişilik grup tarafından taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının olduğu akşam evde bulunan 4'ü kadın 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Saldırının ardından tutuklanan 10 kişi tahliye edilmişti.

"Ailenin genç ferdi, 'abla biz çok korkuyoruz' demişti"

Twitter hesabından açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, şunları söyledi:

"Konya Meram'da 12 temmuzda saldırıya uğrayan aile. Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında 'koruma kararı' verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, 'abla biz çok korkuyoruz' demişti."

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Eylemin ırkçı nefret saikiyle işlendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan da açıklama geldi: Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya'da yaşanan katliamda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:

"Faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Ülkemizdeki birlik ve beraberliği baltalamak isteyen çevrelerin olayları başka bir yöne çekmeye çalışması şaşırtıcı değildir. Kardeşliğimiz üzerinden yapılacak provokasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz."