Bakan Soylu'dan Konya'daki saldırıyla ilgili açıklama: Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'daki 7 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili "Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, olayın çok yönlü soruşturulduğunu belirtti.

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde, saat 18.50 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi katledildi. Saldırgan ya da saldırganlar saldırı sonrası evi de ateşe verdi.

"11 yıllık bir husumet"

Olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır." dedi.

Ne mesele olursa olsun, ne şekilde olursa olsun bu konularda istismarı sağlamaya çalışan insanların kötü niyetlerinin ortada olduğunu vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele 2010 yılında 2 ailenin karşılıklı birbirleriyle, yine 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve yine devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet herhalle devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var, insanlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli."

"Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirme..."

Bundan 4-5 ay önce de yine böyle bir tartışma söz konusu olduğunu ve bunların hem güvenlik güçlerine hem de adalete intikal ettğini aktaran Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

Şunu ifade etmek istiyorum, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim."





Bakan Gül: Olayı yakından takip ediyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesaplarından şu açıklamaları yaptı:

"Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir.

Konya’da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil."

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