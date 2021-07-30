Konya'da katledilen ailenin avukatı Karabulut: Bilgi alamıyorum, inceleme yapmam engelleniyor

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy Mahallesi'nde, saat 18.50 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi katledildi. Saldırgan ya da saldırganlar saldırı sonrası evi de ateşe verdi.

Saldırıda ölen ailenin avukatı Karabulut, öldürülenlerin daha önce ırkçı saldırıya uğrayan Dedeoğulları ailesinden olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'dan Brucu Özkaya Günaydın'ın haberine göre; Karabulut, şu an olay yeri incelemede olduğunu, başsavcı ve emniyet görevlilerinin de burada olduğunu belirterek, "Olay yerindeyim. Savcı, emniyet de burada. Bilgi alamıyorum, inceleme yapmam engelleniyor. Saldırganların kimliği belli değil şu an ama daha önce aileye saldıran ve tutuklanan 7 kişi vardı. 7 kişiden 5'i serbest bırakıldı. Büyük ihtimal saldırıyı serbest bırakanlar yaptı" diye konuştu.

"15 yıldır saldırıya uğruyorlardı"

Meram ilçesindeki Hasanköy mahallesinde 24 yıldır yaşayan Karslı Dedeoğulları ailesinin, son 15 yıldır komşuları ve komşularının akrabalarının ırkçı saldırısına uğradığı bildirildi.

Kürt oldukları gerekçesiyle defalarca taciz edildiği söylenen Dedeoğulları ailesine 12 Mayıs akşamı taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Saldırının olduğu akşam evde bulunan 4'ü kadın 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış, tutuklanan 7 kişiden 5'i 1 ay sonra serbest bırakılmıştı.

"Her cezasızlık yeni saldırıyı doğuruyor"

Konya'nın Meram ilçesinde 21 Temmuz'da da 60 kişilik bir grup tarafından Kürt olan Dal ailesine yönelik silahlı saldırıda Hakim Dal öldürülmüştü.

Dal ailesinin de avukatı olan Abdurrahman Karabulut, arazi anlaşmazlığı olarak medya yansıyan saldırının ardından Dedeoğulları ailesine yapılan saldırıyı hatırlatarak şöyle demişti:

"Konya'da 2 ay önce Karslı Dedeoğlu ailesine de benzer saldırı oldu. 7 tutukludan 5'i 1 ay içinde tahliye edildi. Her cezasızlık yeni saldırıyı doğuruyor. Çünkü ben ne yaparsam yapayım bırakılacağım diye düşündüğü için çok rahat saldırıyor, öldürüyor. Hatta jandarmadan güç alarak yanı başında yapıyor. Bu tür saldırılar yargının ağır cezalar vermesiyle önlenir."