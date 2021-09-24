Konya Belediyesi, Anadolu’ya yıldız yağdıran Sonsuz Şükran Köyü’ndeki sanatçı evlerine bir yıldır su ve kanalizasyon bağlamıyor!

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Konya Hüyük İlçesi Çavuş Mahallesi'nde 11 yıl önce çok sayıda sanatçının katkısıyla bir “gönüllülük” projesi olarak kurulan Sonsuz Şükran Köyü ikinci kısım yapıları bir yıl önce bitti. Ancak Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi KOSKİ’nin, bugüne kadar yüzlerce sanatsal, mimari ve akademik etkinlik düzenlenen köydeki ikinci kısım evlere, Ekim 2020’den beri geçen bir yıl içinde su ve kanalizasyon bağlamadığı bildirildi. Evlerinin birkaç metre yakınındaki yapılarda su ve kanalizasyon bulunduğunu, Hüyük Belediyesi’nin verdiği imara dayalı yapı ruhsatlarında alt yapının bulunduğunun yazılı olduğunu belirten ev sahibi sanatçılar, KOSKİ tarafından bir yıldır, her seferinde farklı gerekçeler gösterilerek verilen sözlerin tutulmadığını, bu nedenle inşaatı bitmiş, döşenmiş evlerine yerleşemediklerini söylediler. Yönetmen Atalay Taşdiken, yönetmen Orhan Oğuz, Yönetmenler Derneği Başkanı Reis Çelik, senaryo yazarı Necati Şahin, oyuncu Nilüfer Açıkalın, heykeltıraş Sevgi Erdaha, heykeltıraş Meral Aran Kaysı, ressam İlknur Şanal, ressam restoratör Meltem Gikas, besteci Ali Osman Erbaşı, sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, modacı Cemil İpekçi’nin de ev sahibi olduğu Sonsuz Şükran Köyü, 2010 yılında yönetmen, yazar Mehmet Taşdiken öncülüğünde 300 yönetmen, oyuncu, ressam, heykeltıraş, müzisyen ve akademisyenin katılımı, dönemin Çavuş Köyü Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in sağladığı katkı, Çekül Vakfı Başkanı Prof.Dr. Metin Sözen, dönemin Konya Mimarlar Odası Başkanı Serdar Işık, dönemin Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu ve gazeteci Ahmet Sever’in destekleri ile kuruldu.

Sonsuz Şükran Köyü'nde su ve kanalizasyon bekleyen sanatçı evlerinden biri

Sonsuz Şükran Köyü'nde su ve kanalizasyon bekleyen sanatçı evlerinden biri

Sanatçı yağmuruyla Anadolu’da bir ilk

Kuruluşu izleyen yıllar içinde Konya ve Hüyük belediyeleri dahil hiçbir destek olmadan gelişen Sonsuz Şükran Köyü, yöre halkının da katılımıyla düzenlenen festival ve etkinliklerle Konya’nın ve Anadolu’nun önemli bir kültür-sanat merkezine dönüştü. Pandemi öncesi döneme kadar kadar Anadolu’daki en büyük ve sürekli sanat etkinliği olarak 10 yıl boyunca aralıksız düzenlenen sinema, plastik sanatlar, edebiyat, müzik, fotoğraf sanatları ile sözlü tarih, etnografi çalışmalarını da kapsayan programlara yüzlerce sanatçı ve akademisyen ücret almadan katıldı. Bölgede yaşayan köylülerin de dahil olduğu bu programlar kapsamında “Anadolu’ya Şükran Buluşmaları” gerçekleştirildi.

On yıldır bölge gençleri için tamamen gönüllülükle esasıyla yürütülen ve halen devam eden etkinliklere ülkenin yetkin sanatçıları destek verdi. Yönetmenler Reis Çelik, Atalay Taşdiken, Orhan Oğuz, Yüksel Aksu, Biket İlhan, Derviş Zaim, Murat Şeker, Hakkı Kurtuluş, Mustafa Kara, Turgut Yasalar, Ezel Akay, İzzet Öz, oyuncular Nilüfer Açıkalın, Ahmet Mümtaz Taylan, Tamer Yiğit, Bulut Aras, Mustafa Uzunyılmaz, Mehmet Usta, Cansu Tosun, Şevket Çoruh, İlyas Salman, Sibel Turnagöl, Hale Soygazi, Gafur Uzuner, Halil Ergun, Selçuk Özer, Fatih Mühürdar, Nergis Öztürk, Cemal Toktaş, Kaan Çakır, Cemal Şan, Rıza Sönmez, Ümit Çırak, müzisyenler Ali Osman Erbaşı, Arif Çelik, Naci Eray, Erol Büyükburç, Ahmet Ahmedov, Mazlum Çimen, Vedat Sakman, Jehat Hekimoğlu, Ayşe Bernardo, Hüseyin Özel, Saki Çimen, Hasan Yükselir, Bayhan, Erhan Güleryüz ve Ayna Grubu, Sema Moritz, Seyyal Taner, Gülben Bengü, Halil Sezai, Rubato, Murat Evgin, Aynur Haşhaş, Cahit Berkay ve GökhanTürkmen Sonsuz Şükran Köyü’ne giderek ücretsiz etkinlikleri desteklediler.

Sonsuz Şükran Köyü’nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yanı sıra Türkiye’nin her tarafından ve yurt dışından insanlar da etkinliklere büyük ilgi gösterdiler. Köydeki etkinlikler kapsamında Türkiye’nin önde gelen ressam, heykeltıraş ve mimarlarıyla onlarca heykel ve kerpiç sempozyumları yaptı. Devrim Erbil, Muzaffer Akyol, Selim Karadana’nın da aralarında bulunduğu duayen sanatçıların bizzat katılımı ve desteklemesiyle on yıl içinde onlarca resim heykel sergisi yapıldı.

Sonsuz Şükran Köyü’nde konser, sergi, sempozyum ve atölye çalışmalarının yanı sıra yapılan Hıdırellez şenlikleri de sürüyor. Yöreden binlerce insanın katılımıyla ikramların imece usulüyle hazırlandığı etkinliklerde eski gelenekleri canlandırıldı, ressamlar, fotoğraf sanatçıları paralel sempozyumlar düzenledi, Hıdırellez besteleri düzenlendi, yörenin söz yazarlarının sözleri birlikte bestelendi.

45 sanatçıyla 45 atölye, mimari çalışmalar...

Sonsuz Şükran Köyü’nde üniversiteler ve Mimarlar Odası’yla işbirliği yapılarak Anadolu’nun tarihsel sivil mimarisi ve kerpiç malzemesinin tanıtılması konusunda onlarca toplantı ve konferans düzenlendi. Köyde kurulan ve 45 sanatçının katılımıyla 45 atölyeden oluşan Tasarım Akademisi’nin deneme ve uygulama çalışmaları da sürüyor.

Köyde 10 yıldır süren etkinlikler kapsamında Cahit Berkay’ın “Hayatımda aldığım en anlamlı ödül” dediği “Anadolu’dan Büyük Şükran Ödülü” geleneği de başlatıldı. Ödül sürecinde sivil bir yenilik gerçekleştirerek, adaylar fabrikasyon plaket değil, heykeltıraş Serap Gümüşoğlu’nun özel olarak tasarladığı heykellerle ödüllendirildi. Cengiz Aytmatov’un Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da yapan oğlu Askar Aytmatov’a ödülü; aralarında Harry Potter filmlerinin müziklerini yapan Youki Yamamoto, Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz, oyuncular Bulut Aras, Mustafa Uzunyılmaz, gazeteciler Ahmet Sever, Zeynel Lüle, Süleyman Sarılar’ın da bulunduğu alanında duayen isimlerce birlikte takdim edildi.

Pandemi öncesi verilen Prof. Dr. Metin Sözen’e de ödülü, heykeltıraş Meral Aran Kaysı’nın özel tasarlanmış heykeli olarak, sanat tarihçi Prof. Dr. Nuran Atasoy, gazeteci Taha Akyol, yazar Ahmet Ümit, İSFAK kurucusu Ersin Alok, yönetmen Biket İlhan gibi alanlarında 30 önemli isim tarafından sunuldu.

Büyük Ustalar Çınarlığı

Sonsuz Şükran Köyü’nde, sanat-kültür dünyasının vefat etmiş duayenlerin isimlerini yaşatmak amacıyla Büyük Ustalar Çınarlığı da kuruldu. Prof. Dr. Semavi Eyice, Yaşar Kemal, Burhan Doğançay, Prof. Dr. Halil İnalcık, Yavuz Özkan, Yıldız Kenter, Attila İlhan, Fuat Sezgin, Müslüm Gürses, Hasan Saltık ve son olarak Ferhan Şensoy ‘un da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı ve akademisyen adına, uzun gelecekte yaşamayı simgeleyen çıonar fidanları dikilerek, altlarına isim plaketleri yerleştirildi.

Köyün içinde ayrıca Yöresel Bitkiler Parkı kuruldu. Yakın çevredeki endemik, tıbbi, yaygın yöresel bitkiler bu parka ekildi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’yle işbirliği yapılarak kurulan parkın ilk 20 yılda yakın çevre bitkilerinin, 50 yılda Afyonkarahisar’dan Sivas’a Selçuklu coğrafyasının bitkilerinin yer aldığı büyük bir tabiat parkına dönüştürülmesi hedeflendi.

Yarattığı birikim ve sayısız gönüllü/nitelikli sanatsal etkinlikler nedeniyle Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 2020 yılında Kültür Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni Konya’dan Sonsuz Şükran Köyü’ne taşıdı.

Kurucu olan yazar ve yönetmen, “Sonsuz Şükran Köyü, başta Konya’nın ve nihayet Türkiye’nin imajına çok katkılarda bulundu. Ticaretten, para kazanmaktan uzak, ‘hakiki’ olmayı başlangıç ilkesi kabul etmiş, köylüyü yaptığı etkinliklere dahil etmiş, gerçek anlamda idealist bir yerleşkedir” diyor ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nden, sanatçı evlerine bir yıldır bağlanmayan su ve kanalizasyon sorununu artık çözmesini beklediklerini söylüyor.

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