"Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz" diyen Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den yeni açıklama

Şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz, takipçisinin, "Kendiniz neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna, "Konuşursam Türkiye’ye adım atamazlar!" demesinin ardından, yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını ifade etti.

Önceki gün kendisine gelen, "Kendiniz neden açık, net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" sorusuna Hülya Açıkgöz, "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar, Türkiye’ye adım atamazlar. Milyonları olanlar göstersinler ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Neyse kitap yazabilirim" dedi.

Çıkan haberlerin ardından Hülya Açıkgöz, yeni bir yazılı açıklama yaptı. Yaptığı yorumun Hadise ile ilgili olmadığını söyleyen Açıkgöz, konuyla ilgili şunları söyledi:

Hakkımda bu sabah çıkan bazı haberlerle ilgili; tarafıma sorulmuş bir soruya verdiğim yanıtın, ailevi ilişkilerimize çekilmesinden dolayı duyduğum rahatsızlık üzerine bu bilgilendirmeye ihtiyaç duydum.

Ben 'Hülya Açıkgöz' olarak hem Türkiye'de, hem Belçika'da sahip olduğum şirketler bünyesinde, çeşitli alanlarda profesyonel olarak hizmet veren, işletmecilik ve organizasyonlar yapan bir birey var olarak var oldum.

Ve tüm profesyonel hayatımın Hadise üzerinden yorumlanmasını çok anlamsız buluyorum. Bu algıya sebep olduysam da yazmış olduğum yazının Hadise ile hiçbir bağlantısının olmadığının bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygılarımla, Hülya Açıkgöz...

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