Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz: Konuşursam Türkiye’ye adım atamaz

Hadise'nin geçtiğimiz sene arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz, "Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar. Türkiye'ye adım atamazlar" açıklamasını yaptı.

Hülya Açıkgöz, sosyal medyada kendisine "Kendinizi neden açık net ifade etmiyorsunuz? Sanki bir abla kardeşini kullanmış, dolandırılmış imajı çizildi" demesi üzerine şu cevabı verdi:

"Ben doğruları konuşursam ekmek paralarından olurlar. Türkiye'ye adım atamazlar. Yazılanlara inanları da garip buluyorum. Hangi fakir zengini dolandırmış bu dünyada? Ben tapu falanda almadım kimseden. Tapumu alan kendileri. Büyük bir tapu değil 6 sene kenara koyduğum parayla aldığım ilk arsaydı. Başka mal mülkte yok bende. Ben herkes gibi çalışanım. Bende yok milyonlar. Milyonları olanlar göstersin ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir. Ben işimi yaptım. İşimin karşılığı para bile almadığım zamanlar oldu. Neyse kitap yazabilirim..."