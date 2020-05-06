Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiğindeki tepkisi gündem olmuştu; Esra Erol o anı anlattı

Esra Erol, ATV ekranlarında sunduğu 'Sıra Dışı Olaylar' programının canlı yayınında konuğunun 'Bana Korona teşhisi koydular' sözlerinin ardından yaşadığı tedirginlikle alakalı açıklama yaptı.

TIKLAYIN - Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol...

İlkay Buharalı ve Ali Eyüboğlu'nun canlı yayın magazin programı Magazin Noteri'ne Esra Erol konuk oldu. Yayına Koronavirüs'ü olmuş bir konuğun gelmesiyle gündeme gelen Esra Erol yaşadığı o anlarla ilgili şunları söyledi:

"Ben yayına tek başıma aldığım kararla devam etmiyorum. Bu kanalın aldığı karar... Biz bu yayınları sürdürürken bazı bilgiler doğrultusunda yayına devam ediyoruz. Bu şartlar altında denetim mekanizması oluşmuş durumda...

Bu hanımefendi İstanbul konuklarındandı; ateşi ölçüldü. Yayın öncesi sorulan sorulara "hayır Koronavirüs'lü tanıdığım yok" diyor. Yayına çıktığında ben sadece 'Koronayım'ı duydum. Zaten onun şokunu yaşıyorum, o kadar şey oldu; geldi güvenlikten geçti; Allah'ım yayılmış mıdır? Kaç kişiye bulaşmıştır? Bunu düşünüyorum. Yayının en önündeki insan olduğum için tüm duyguları aynı anda yaşıyorum. Tabii sonra iyileştim dedi ama kimse orayı duymadı.

Süreç bu şekilde gelişti. Sonra test ne zaman yapılmış filan öğrendik ve bir oh çektik. Şunu biliyorum sadece hepimiz bir gün Korona olacağız ve hafif semptomlarla geçirip atlatacağız.

Ben çıkan haberleri çok şahsıma almadım. Sosyal medyadaki yorumlara her insan maruz kalabilir. Kendi görüntülerime, o anki bakışıma çok güldüm. Böyle bir olay yaşadım yani..."

Esra Erol programının ise Haziran'ın 3. haftasında sezon finali yapacağını açıkladı. Erol, Müge Anlı'nın programı için ise bilgisinin olmadığı söyledi.