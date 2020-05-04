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Konuğunun Covid-19 olduğunu öğrendiği an Esra Erol...

04 Mayıs 2020 18:46

Esra Erol ATV ekranlarında sunduğu 'Sıra Dışı Olaylar' programının canlı yayınında konuğunun 'Bana Korona teşhisi koydular' ifadesinin ardından yaşadığı tedirginliği saklayamadı. 

"Bana Korona teşhisi koydular ama ben hafif geçiriyormuşum" sözleri karşısında tedirgin olan Erol konuğuna "Şu anda tedavi sürecinde misiniz" diye sordu. Bunun üzerine de konuğu Erol'a, "Hayır geçti, hastaydım. İştahım yerine geldi. Atlattım ben onu" dedi.

Bu sözlerin ardından program normal akışına devam etti. 

 

 

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