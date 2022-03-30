Konuğuna, “Doğru düzgün Türkçe konuşsun; burası Türkiye Cumhuriyeti” diyen Didem Arslan Yılmaz hakkında takipsizlik kararı

Van Barosu'nun, Kürtçe konuşan konuğunu hakaret ettiği gerekçesiyle yayından alırken, “Doğru düzgün Türkçe konuşsun; burası Türkiye Cumhuriyeti” diyen sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkındaki suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.

Gazete Duvar'dan Salih Sertkal'ın haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek yapılan başvuruyu değerlendiren savcılık takipsizlik kararı verdi.

Van Barosu Dil Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda şunlara dikkat çekilmişti:

“Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dil konuşmanın yasak olduğunu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmasının suç olduğunu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır. Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye, özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."

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