Didem Arslan Yılmaz, hakaret gerekçesiyle konuğunu hattan aldı: Doğru düzgün Türkçe konuşsun; burası Türkiye Cumhuriyeti

Show TV'de yayımlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında konuklar Ayfer Taşçı ve Hayriye Taşçı'nın halaları Türkan Taşçı, programa telefonla bağlandı. Hala Taşçı'nın yeğenlerine yönelik "Siz orada ne arıyorsunuz" sözleri üzerine gerginlik yaşandı, karşılıklı edilen hakaretler sansürlendi.

Televizyonun sesini kısması istenen Türkan Taşçı'nın daha sonra sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın "Hatta mısın" soruna verdiği yanıt da sansürlendi. Ardından yeğen Hayriye Taşçı'nın "Konuş tamam konuş" dediği duyuldu. Didem Arslan Yılmaz ise "Hayır hayır. Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım. Kızlara hakaret edemez tabii böyle konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe'den, kesinlikle olmaz diyerek" Türkan Taşçı'nın hattan alınmasını istedi.

Didem Arslan Yılmaz, şu sözleri sarf etti:

"Hayır hayır. Türkan Hanım bizim de anlamamız lazım. Türkan Hanımı bir hattan alın. Kızlara hakaret edemez tabii böyle konuşamaz. Biraz da anlarım ben Kürtçe'den, kesinlikle olmaz. Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum."

"Hakaret etme"

Dakikalar sonra tekrar programa bağlanan Türkan Taşçı, konuşmasına Türkçe devam etti. Hala Türkan Taşçı yeğenlerine "Bizim adımıza karıştırma" dedi ve daha sonra söyledikleri sansürlendi. Yeğenleri de halaları Türkan Taşçı'ya "Hakaret etme" dedi. Didem Arslan Yılmaz da Türkan Taşçı'ya "Ben de Türkan'a kızacağım şimdi, senin adını söylemedik. Senden bahsetmedik sana ne oluyor" sözleriyle tepki gösterdi.