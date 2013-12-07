Konsomatris anneyi öldüren kız kardeşlere 'haksız tahrik indirimi' istendi

Annelerini öldürmekten yargılanan 17 ve 19 yaşındaki iki kız kardeşle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamesinde kız kardeşler için “Haksız tahrik indirimi uygulansın” diyen savcı, büyük harflerle anneyle ilgili “Evine giren, çıkan çok, iyi olarak tanınmıyor” ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinden Banu Şen'n haberine göre, İzmir Aliağa’da 13 Eylül sabaha karşı Gülseren Süngü cinayete kurban gitti. İzmir Cinayet Masası ekibinin çapraz sorgusu sonrası maktülün 19 ve 17 yaşındaki kızları cinayeti işlediklerini itiraf etti. Cezaevine gönderilen iki kız kardeşle ilgili hazırlanan iddianameye göre, kızlar hakkında, yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, yargılama sırasında, TCK’nın haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını da istedi

‘Kızlarını oynatıyor'

Savcılık fezlekesinde, anne Gülser Süngü’nün barlarda konsomatris olarak çalıştığı ve eve gelen erkeklerle para karşılığı birlikte olduğu, kızlarını da eve gelen şahısların karşısında oynattığı, tanıştığı kişileri ikna ederek kendi adına kredi çektirdiği, paralarını almak konusunda çeşitli tertiplerde bulunduğu ve evine giren çıkan insanların çok olması nedeniyle iyi olarak tanınmadığını da büyük harflerle belirtildiği görüldü. Adli Tıp Raporu’na da yer verilen fezlekede, cinayette kullanılan bıçağın ev gereci olduğu ve yasak niteliği haiz bıçaklardan olmadığının belirlendiği ifade edilirken; Gülseren Süngü’den alınan sürüntü örneğindeki meni lekesinde en az birisi erkek cinsiyete sahip birden fazla şahsa ait DNA profili bir arada karışık olarak elde edildiği 24 adet kesici delici alet yaralanması mevcut olduğu ve toplamda 17 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildiği kaydedildi.

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