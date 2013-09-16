Annelerini öldüren iki kız kardeş ölüm saatini de planlamışlar

İzmir'in Aliağa ilçesinde, anneleri Gülseren Süngü’yü (39) 26 bıçak darbesiyle öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Şeyda P. (19) ve B.P.’nin (17) ifadeleri, şok cinayetin ayrıntılarını ortaya koydu. Şeyda P. ve kardeşi B.P.’nin ifadelerinde, ‘ölüm vakti’ için çalar saati 06.00’ya kurduklarını söyledikleri iddia edildi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Polisteki ifadelerinin aynısını savcıya da verdiği belirtilen kardeşlerden Şeyda P., annesinin sürekli kendilerini kısıtladığını, okumalarına izin vermediğini, kendi hayatına ortak ettiğini dile getirdi. Gülseren Süngü’nün kızları tarafından öldürüldüğüne inanmakta güçlük çeken ve aileyi tanıyan bazı kişiler ise, onun kızları için yatırım yapmayı, işyeri satın almayı planladığını dile getirdi. Şeyda P. ve B.P.’nin avukatı Hakan Turan ise iki kardeşin ifadelerine dayanarak şu iddialarda bulundu: “O gece anneleri 03.00 civarı eve geldiğinde kızlar yine oturup konuşuyorlar. Anneleri de, ‘Tamam artık eve erkek almayacağım. Alkolü bırakmak içinse bana biraz zaman verin’ deyip yatıyor. Annelerinin Erhan adındaki dostu sabahları 06.00’da gelip 08.00 civarı gittiği için kızlar ‘Bakalım verdiği sözü tutacak mı’ deyip saati 06.00’ya kurup kalkıyorlar. Annenin yattığı odanın kapısını araladıklarında kadın uyanıyor ve ‘Siz beni mi kontrol ediyorsunuz’ deyip üzerlerine saldırıyor. Kızlar da ‘Kontrol etmiyoruz. Doğru mu söyledin, baktık’ diyorlar.

'Cinayet planlı değil'

Bunun üzerine, ‘Siz beni tehdit mi ediyorsunuz’ deyip mutfağa yöneliyor. Mutfaktan aldığı bıçağı küçük kızı B.’nin göğsüne doğru sallayınca B. annesini, odasındaki bayıltmak için kullanılan şok cihazını görüp, kadının sağ böbreğine tutuyor. Anne bayılmayınca sinirlenip kızların saçından tutuyor. O sırada küçük kız B. annesinin yere düşürdüğü bıçağı alıp kalbine saplıyor. Boğuşma sürerken, bıçağı rasgele sallamaya başlıyorlar. Kızlar kesinlikle planlayarak yaptıklarını inkâr ediyorlar. ‘Ne olursa olsun bizim annemizdi. Yapmak istesek dostu ilk sarkıntılık ettiğinde yapardık’ dediler. Pişmanlık yaşadıklarını söylediler.”

'Yat, parasını al'

Gülseren Süngü’nün kızlar evdeyken değişik erkeklerle birlikte olduğunu söyleyen avukat Hakan Turan şöyle devam etti: ”En son büyük kızına erkek arkadaşlarından biri asılmış. Kız bunu annesine söyleyince, ‘Yat işte bir gece, parasını al’ demiş. Bunun üzerine kızlar ‘Biz artık büyüdük, bu işi yapma. Rahatsız oluyoruz. Alkolü de bırak biz çalışıp evi geçindiririz’ demişler. Ancak anne, ‘Bu iş sayesinde ne güzel yaşıyoruz işte’ demiş.”

Bir mesaj daha

Avukat Turan, Gülseren Süngü’nün cep telefonundan erkek arkadaşı Erhan Ş.’ye gönderilen mesajla ilgili şunları anlattı: “Gülseren, diğer erkek arkadaşı İbrahim geleceği zaman Erhan Ş.’ye haber veren bir mesaj atarmış. Annelerini öldürdükten sonra kızlar Erhan Ş.’ye, ‘İbo gelecek, ben haber verene kadar gelme’ mesajı, kendi telefonlarına da ‘Kızlar İbrahim gelecek, öğlene kadar gelmeyin’ mesajı göndermişler. Sonra bir kafeteryaya gitmişler” dedi.