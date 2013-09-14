İki kız kardeş 'bize baskı yapıyordu' diye annelerini öldürdü!

İzmir Aliağa'da 2 kız kardeş, kendilerine baskı yaptığını öne sürdükleri anneleri Gülseren Süngü'nün başına elektro şok cihazıyla vurup bayılttıktan sonra, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgulamalarında Ş.P. (19) ve B.P.'nin (17) cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Kadir Özen ve Şahap Avcı'nın DHA'daki haberine göre, olay, sabah saat 07.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana geldi.

Bir süre önce üçüncü eşinden boşandıktan sonra iki kızıyla birlikte yaşamaya başlayan ve birahanede garson olarak çalışan Gülseren Süngü (39), mesai bitimi sabaha karşı saat 03.00 sıralarında evine gitti.

İddiaya göre bir süre sonra minibüs şoförü olan erkek arkadaşı E.Ş.'ye (27) 'İbo gelecek, benden habersiz eve gelme' yazılı telefon mesajı geldi. İlerleyen saatlerde E.Ş. tüm aramalarına rağmen Gülseren Süngü'den cevap alamadı.

Olaydan şüphelenen, E.Ş. eve gittiğinde Gülseren Süngü'yü kanlar içinde yerde yatarken buldu. Telefonla polisi ve Süngü'nün kızları Ş.P. (19) ve B.P.'yi (17) aradı.

İhbar üzerine eve gelen polis ve acil yardım ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülseren Süngü'nün özellikle göğüs bölgesi olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 15 bıçak darbesiyle olay yerinde öldüğü belirlendi.

Cinayet sorguda ortaya çıktı

Evde, olay yeri inceleme ekipleri delil aradı. cinayet dedektifleri E.Ş.'ye atılan mesaj üzerine Süngü'nün önceden arkadaşlık ettiği 2 kişi, E.Ş., ölen kadının kızları Ş.P. ve B.P.'yi şüpheli olarak sorguya aldı.

Sorgularında Ş.P. ve B.P., annelerinin sabah saatlerinde para verip 'İzmir'e gezmeye gidin' dediğini ve evde bulunmadıklarını söylediler.

Sorguda B.P.'nin şüpheli hareketleri ile sağ ayağının topuğunda kan lekesi fark edilince ekipler bunun üzerinde yoğunlaştı. Kan örneğini incelemeye gönderen ekipler, kızları da çapraz sorguya aldı.



İki kız kardeşin sorguda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Ş.P. ve B.P.'nin verdiği ifadelerinde, "Annem bize sürekli eve gelip gitme konusunda baskı yapıyordu. Önce bir elektro şok cihazı aldık. Sabah eve gelince cihazla elektrik verdik. Bayılmayınca elimizdeki cihazla başına vurduk. Bayılınca da bıçakladık. Ardından cihazı ve bıçağı eve 500 metre mesafedeki çöp konteynırının içine attık" dediği belirtildi.

İtiraf üzerine cinayet masası ekipleri verilen adresteki çöp konteynırın içinde arama yaptı. Aramada şok cihazı ile cinayette kullanılan bıçak bulundu.

Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ş.P. ve B.P.'nin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.