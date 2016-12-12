Konsoloslar, öğrenciler ve akademisyenler Dolmabahçe'de terör saldırısının yapıldığı yerde; İlber Ortaylı dua okudu

Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın stadyumunun yanında düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 8'i sivil 44 kişi için yapılan anmalar olay yerinde sürüyor. Aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Hollanda başkonsoloslarının da bulunduğu 30 ülkenin misyon temsilcisi ile semavi dinlerin temsilcileri bugün Dolmabahçe'de toplanarak, terör saldırısının gerçekleştiği yere yürüyüp çelenk bıraktı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da bugün olay yerine geldi. Patlamanın olduğu noktada Fatiha okuyan Ortaylı , "Hepimizin başı sağolsun. Genç insanlarımız gitti. İnşallah son olur" dedi. Terör saldırısının yapıldığı yere gelenler arasında ilk, orta ve yüksek öğrenimde okuyan öğrenciler de vardı.

Çoğunluğu Avrupa ülkelerinin başkonsoloslarından oluşan grup öğleden sonra patlama noktasına çelenk bıraktı. İlk çelengi ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis bırakırken son çelenklerden biri Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom tarafından bırakıldı.

En üstteki Hollanda Başkonsolosluğu'nun çelengini eline alıp kaldıran bir kişi, anma töreni biter bitmez "Öldürdüler çelenk gönderiyorlar. Hepsi burada, katiller burada" diye bağırdı. Çevrede önlem alan polis ekipleri bu vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı. Anma için bağımsız olarak bölgeye gelen bazı kişiler de tepkiye ortak oldu. Polis protestocuları uzaklaştırdı. Bu arada patlamanın gerçekleştiği yere Beşiktaş Belediyesi tarafından iki büyük pano yapıldı. Panonun bir yanında ‘Teröre karşı milyonlarca yürek tek yürek' yazarken diğer yanında da Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh, Cihan'da sulh' sözleri yer aldı.

İlber Ortaylı Fatiha okudu

Tarih profesörü İlber Ortaylı da öğleden sonra olay yerine geldi. Patlamanın olduğu noktada Fatiha okuyan Ortaylı , "Hepimizin başı sağolsun. Genç insanlarımız gitti. İnşallah son olur" dedi.

Öğrenciler çiçek bıraktı

İlkokuldan üniversiteye olay yerine gelen yüzlerce öğrenci de saldırının gerçekleştirildiği noktaya çiçek bırakarak dua etti.



