Dolmabahçe'deki bomba yüklü araç, saldırıdan 1 hafta önce satın alınmış

İstanbul Beşiktaş’ta 9’u sivil, 30’u polis 44 kişinin şehit olduğu saldırının 400 kiloluk plastik patlayıcı ile düzenlendiği, TAK'ın, polislerin bir araya gelmesini bekledikten sonra bomba yüklü aracı bölgeye götürüp patlattığı belirlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, ‘Beleştepe’ olarak bilinen yerde patlatılan aracın motoru 50 metre ileride bulundu. Motoru inceleyen ekipler, şase numarasına, bu bilgiden de plaka ve tescil kayıtlarına ulaştı. Aracın satışının 1 hafta önce Bağcılar İlçesi’nde yapıldığı ortaya çıktı. 20 bin liraya satın alınan Chevrolet Aveo marka otomobili, bombanın yerleştirilmesinin ardından, saldırıda aracı kullandığı değerlendirilen ‘Murat’ kod adlı teröriste teslim etti.

400 kilo patlayıcı

Saldırıyı yaptığı değerlendirilen terörist, maç bitiminde kalabalık dağıldıktan sonra, 400 kilo patlayıcı yüklenmiş otomobili polis otobüslerinin bulunduğu bölgeye yakın bir yere götürerek park etti. Önce Beşiktaş, ardından Bursaspor taraftarları stattan ayrıldı. Görevi sona eren polislerin topluca bir araya geldiğini gören terörist, otomobili bu bölgeye doğru sürerek infilak ettirdi. Bombanın, metal parçalar konularak kuvvetlendirildiği de belirlendi.

2 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıların ilki, saat 22.27’de yaşandı. Maçta görevli Çevik Kuvvet ekiplerinin hemen yanından geçen bir araç, büyük bir gürültüyle patladı. Göğe bir alev topu yükseldi. Saniyeler sonra ikinci bir patlama daha oldu. Patlama, İstanbul’un büyük bölümünden duyuldu. Bir polis servis aracı ve bir TOMA büyük hasar görürürken, ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Patlama nedeniyle yerde 2 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çevredeki polis ekipleri, havaya ateş açtı. Patlamanın duyulmasından sonra bölge tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılırken; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Onlarca ambulans, bölgedeki hastanelere yaralıları taşıdı. Havadan polis helikopteri önlem alırken, şüpheli paketler de patlatıldı.Yaşanan ikinci patlamada ise bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan kalleş saldırıda, Maçka Parkı’nın yakınında nöbet tutan polis memurları, kaldırımdaki bir şüpheliyi durdurmak istedi. 4-5 polisin müdahalesi sırasında, canlı bomba kendini patlattı.

6 savcı görevlendirildi

Saldırıyla ilgili ilk açıklamada 20’den fazla polisin yaralandığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar ile aynı büroda görevli 3 savcı, olay yerine giderek inceleme yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kanlı saldırıyı soruşturmak üzere Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumu Başsavcı Vekili İsmail Uçar ve aynı büroda görevli 5 cumhuriyet savcısını görevlendirildi. Bu bilgiler üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin satışını yapan, aracılık eden ve teröristlere ulaştıran 13 şüphelinin kimliğini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

4 bakan İstanbul'a gitti

Ankara’daki çalışmalarını yarıda kesen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gece yarısı İstanbul’a gitti. Bakanlar, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Saat 04.00 sıralarında bakanların yaptığı ilk açıklamada şehit sayısı 29, yaralı sayısı da 166 olarak duyurulurken, ilerleyen saatlerde acı bilanço daha da ağırlaştı.

Sabahın ilk saatlerinde İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada şehit sayısının 38’e yükseldiğini duyurdu. Şehitlerin 30’unun polis, 7’sinin sivil olduğunu ve 1 kişinin de kimliğinin belirlenemediğini kaydeden Soylu, hastanelerde toplam 155 yaralının bulunduğunu, bunlardan 14’ünün durumu-nun ciddi olduğunu ifade etti. Olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Soylu, “Eldeki mevcut bilgiler saldırıyı PKK’nın gerçekleştirdiği yönünde” dedi. Terör vah-şetinin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Birçok bina ve aracın yanı sıra Dolmabahçe Camii’nin de camlarının kırıldığı görüldü. Olay yeri ise Türk bayraklarıyla donatıldı.

Son 1 yılda İstanbul'da

yaşanan terör saldırıları

12 OCAK

Yılın ilk ayında Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen bombalı intihar saldırısında, 12 Alman turist hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Saldırıyı DEAŞ’lı teröristin gerçekleştirdiği açıklandı.

12 MART

İstiklal Caddesi’nde DEAŞ’lı canlı bombanın düzenlediği intihar saldırısında, 3 İsrailli ve 1 İranlı turist yaşamını yitirdi

12 MAYIS

Sancaktepe’de Kara Havacılık Alay Komutanlığı Kışlası’nın yakınında bir araçta, patlama meydana geldi. Patlamada, 5’i asker 8 kişi yaralandı.

7 HAZİRAN

Vezneciler’de terör örgütü PKK’nın uzantısı TAK’ın gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında, 7’si polis 11 kişi şehit oldu.