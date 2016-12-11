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İçişleri Bakanı: 13 kişi gözaltına alındı; Dolmabahçe'deki saldırının faili, PKK'yı işaret ediyor

"En son aldığımız bilgiler çerçevesinde şehit sayısı 38 oldu"

11 Aralık 2016 14:36

İşiçleri Bakanı Süleyman Soylu, Dolmabahçe'deki bombalı araçla ve Maçka'da ise canlı bombayla gerçekleştirilen çifte saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini belirterek "Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde fail olarak PKK'yı işaret ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Şimdi yeni bilgileri milletimizle ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biraz sonra 5 şehidimizin törenini burada Emniyet'te Vatan Caddesi'nde onları dar-- bekaya, son yolculuğa uğurlayacağız. En son aldığımız bilgiler çerçevesinde şehit sayısı 38 oldu. Bunların 7'si sivil, 31'i polis, birinin ise henüz kimliği tespit edilemedi.

"Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde fail olarak PKK'yı işaret ediyor. Olayın nasıl planlandığı bilgisi arkadaşlarımızda mevcut. Ancak soruşturma devam ettiği için resmi açıklama tamamlanınca yapılacak.

Özellikle sorumluluk mevkiinde bulunanlara PKK, DAEŞ ve PKK'nın hedef alanı olarak bulunuyor Türkiye. Sorumluluk altında bulunan herkes 24 saat tedbir almak zorunda. Gerek PKK, gerekse FETÖ'nün Türkiye'nin huzurunu ve istikametini bozabilmek için yoğun çaba içerisindeler. Her gün onlarca, yüzlerce gelen ihbarlar üzerine tedbir alınmaktadır

 

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