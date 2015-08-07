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Kongra-Gel: PKK, Türkiye halklarına sorumluluğundan bekliyor, ciddi beklentisi olduğu için değil

Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal, dün Selahattin Demirtaş ile görüştü

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar & Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal

07 Ağustos 2015 11:21

Kongra-Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal, “PKK Türkiye halklarının barış ve demokrasi taleplerine karşı olan sorumluluğundan dolayı bekliyor. Yoksa çok büyük ciddi bir beklenti olduğu için değil” dedi.

Brüksel’de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinin ardından Twitter’da değerlendirmeler yapan Remzi Kartal, şunları söyledi:

Kamuoyunun barış ve demokrasi perspektifiyle örgütlendirilmesi misyonuyla HDP daha aktif olmalı, sinik ve ürkek yani pasif olmamalıdır.

PKK Türkiye halklarının barış ve demokrasi taleplerine karşı olan sorumluluğundan dolayı bekliyor. Yoksa çok büyük ciddi bir beklenti olduğu için değil.

 

'Çatışma dayatılıyor' demişti

 

Remzi Kartal, 5 Ağustos'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada çatışmanın örgüte dayatıldığını öne sürerek şunları söylemişti:

Türkiye halkı çözüm istiyor, çatışma değil. Savaşa yeniden dönülüyorsa, Erdoğan tüm güvenlik güçlerini kullanarak ilerlemek istiyorsa, PKK’nin kendisini ve halkını koruması zorunluluğu vardır.

Çok açık ve net ifade etmek istiyorum Türkiye kamuoyuna… Bize dayatılan çatışmadır.

Devlet bunları yapıyor ama PKK niye sesini çıkarıyor yaklaşımı doğru değildir.

Herkesin bu şiddet politikalarına karşı çıkması gerekir ki kriz derinleşmesin.

Bir yerde askeri güç karşısında kendini savunmak savaşın doğal mantığında vardır.

PKK, Önder Apo’nun ‘Kürt sorunu silahla değil, siyasetle çözülsün’ sözüne ‘Evet’ demiştir.

Silahı tekrar gündeme getiren PKK değildir. Silah örgüte bir biçimde dayatılmıştır.

PKK’nin süreç boyunca takındığı tavır stratejiktir ve elbette hala geçerlidir.

Siyasi olarak meselenin tartışılmasının önü açılırsa PKK silahı toptan gündemden çıkartmaya hazırdır.

 

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