KCK: Çözüm süreci bitmedi, Dolmabahçe mutabakatına bağlıyız

Avrupa'da yaşayan ve bugün Brüksel'e giden HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek olan KCK'nın Yürütme Konseyi üyesi, kapatılan DEP eski milletvekili Zübeyir Aydar, çözüm sürecinin bitmediğini ve kendilerinin 28 Şubat'taki mutabakata bağlı olduklarını söyledi.

Amerika'nın Sesi radyosunun Kürtçe bölümüne konuşan Zübeyir Aydar, Mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “müzakere masasını devirdiğini" iddia etti. Doğan Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Masa, müzakere, gözlemci heyet ve Kürt sorunu yoktur" dediğini, bu nedenle sürecin tıkandığını söyleyen KCK Yürütme konseyi üyesi Zübeyir Aydar şöyle konuştu:

"Bundan sonra heyetlerin görüşmesi bitmiştir. En son HDP heyeti 5 Nisan'da başkan Apo'yu ziyaret etmişler. 4 aydır biz başkan Apo'dan haber alamıyoruz. Çünkü süreci sürdüren ve hareket adına konuşun odur. Ama bütün iletişim kanalları kapatılmıştır. Türkiye hükümeti savaşmak için bahaneler arıyordu. Eğer Ağrı'da bir grup asker hayatını kaybetseydi Kandil bombalanacaktı. Böyle bir planları vardı. Ama Kürt hareketi bugüne kadar buna izin vermedi. Ama bugün çatışıyorlar."

‘IŞİD'in yararına’

Zübeyir Aydar çözüm sürecini kendilerinin bitirmediğini, 28 Şubat mutabakatına bağlı olduklarını da ifade ederek şunları söyledi:

"Biz bu mutabakat çerçevesinde süreci sürdürmek istiyoruz ancak hükümet çatışmada fayda görüyor. IŞİD ile savaştıklarını söylüyor bu sadece sözdedir. Onlar IŞİD ile arkadaşlık ve dostluk kuruyorlar. Herkes biliyor ki; IŞİD ile mücadele eden tek güç var o da YPG ve HPG'dir. Türkiye'de HPG'nin merkezini bombalıyor. Bu IŞİD'e büyük bir destektir. Şimdiki çatışma milletin ve Ortadoğu halklarının yararına değil, IŞİD'in yararına bir çatışmadır. Biz bu sorunu demokratik siyaset ile barış ile çözmek istiyoruz. Ama devlet savaş yapmak istiyor, bize saldırdığı zaman biz de kendimizi savunuyoruz."

‘Masaya dönülmesini istiyoruz’

Eski pozisyonlarını koruduklarını da söyleyen Aydar, 2012'de de büyük bir çatışma yaşandığını ve Öcalan ile devlet heyetinin görüşmesinden sonra sürecin başladığını söyledi. Zübeyir Aydar şöyle devam etti:

"Şimdi ise Öcalan ile iletişim kanallarını kapattılar. Biz şu anda savunma pozisyonundayız. Sürecin devam etmesi için Türkiye'nin adım atması gerekir. Uluslararası güçler eğer çözüm konusunda Türkiye'yi zorlarsa o zaman netice alınabilir. Avrupa Birliği ve diğer ülkeler iki taraflı konuşuyor. Hem Türkiye'ye 'kendini savunmak zorunda' diyorlar hem de 'çözüm süreci devam etmeli' diyorlar. Bu işe yaramayan bir söylemdir. Çatışmanın iki taraflı durması gerekir. Biz çatışma ve savaştan yana değiliz. Müzakere masasına dönülmesini istiyoruz. Bu çatışmalar IŞİD ile verilen mücadeleyi sıkıntıya sokuyor. Bu anlamda uluslararası güçlerin devreye girmesi lazım ve gidip taraflarla konuşması gerekir."

‘ABD bir araya toplamalıdır’

KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, Brüksel'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir çok temaslarda bulunacağını ve kendisinin de Demirtaş ile görüşeceğini belirterek, ABD'den istekleri ile ilgili ise şunları söyledi:

"Biz ABD kongresinden ve Beyaz Saray'dan Kürt meselesinde çözüm için barışı ön plana çıkaran bir rol oynamalarını istiyoruz. 'Biz Türkiye'nin dostuyuz, NATO mütefikimizdir' demesi yetmiyor. Şu anda yaşanan çatışmalar Kürtler ile Türkiye'nin çatışması değildir. Bu çatışmaya ihtiyaç yok, barışa ihtiyaç vardır. Tayyip Erdoğan erken seçim için bu çatışmaları çıkarıyor. Amerika'nın bu gerçeği görmesini istiyoruz. Amerika nasıl Türkler ile diyalog kuruyorsa, bu diyalogları Kürtler ile de kurmasını istiyoruz. Biz ile Türkiye'yi bir masa etrafında yan yana getirmelidirler. Bununla birlikte IŞİD ile savaşta daha büyük rol oynarız. Amerika'nın bunu sağlama imkanları vardır."