'PKK-KCK'nın yeniden ateşkes ilan etmesi gündeme gelebilir'

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin, “tıkandı” denilen çözüm sürecini yeniden canlandıracak sürpriz bir gelişmeye neden olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından HDP heyeti ile devlet arasında bir anda ilk temas sağlandı. Bunun üzerine Demirtaş, PKK ve KCK’nin yeniden çatışmasızlık ilan etmesi amacıyla girişimlere başladı.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, kulislerde “HDP’lilerin Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bile AKP’yi telaşa itmeye yetti” yorumu yapılıyor. HDP’lilerin, “HDP ile CHP arasında çözüm sürecini de aşan ve çok kapsamlı işbirliklerini de içeren ortaklıklar” önerisi yaptıkları kulislerde konuşuluyor.

Devlet ile HDP arasındaki ilk diyalog, dün HDP Eş Genel Başkanlarının gazete ve televizyonların temsilcileriyle yapacağı toplantıyı son anda ertelemesiyle ortaya çıktı. Toplantıya çok kısa bir süre kala HDP’den “Bu sabah planladığımız kahvaltıyı, Sayın Selahattin Demirtaş’ın programındaki acil bir değişiklik nedeniyle maalesef yakın bir geleceğe ertelemek durumundayız” mesajı iletildi. Programdaki bu ani değişiklik araştırılınca Demirtaş’ın Brüksel’e gittiği ortaya çıktı. Demirtaş’ın Brüksel’e gitmesinin perde arkasında HDP ile devlet arasında uzun bir aradan sonra sağlanan ilk temasın yattığı ortaya çıktı.

Öcalan’la görüşüyoruz

HDP’lilerle devlet adına diyaloğu önceki gece Abdullah Öcalan ile İmralı’daki görüşmeleri yürüten Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurdu. Gece geç saatlerde HDP’nin İmralı heyetinde yer alan İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder ile müsteşarlığın üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. 1 saat süren görüşme, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen 13 YPG ve HPG’linin cenazeleriyle ilgili krizi çözmek üzere planlandı. Ancak görüşmede, sürpriz bir şekilde çözüm süreci de ele alındı. HDP’lilere Öcalan hakkında, “Sağlığı iyi. Devlet adına görevli heyetlerin Öcalan ile görüşmeleri de sürüyor” bilgisi iletildi. Görüşmede karşılıklı olarak, “Çatışmasızlık halinin yeniden hayata geçirilebilmesi durumunda” olumlu gelişmeler olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Demirtaş ve HDP sözcülerinin bir süredir silahların susması için yaptığı açıklamalar olumlu bulunurken, bunun daha da ötesine geçecek somut adımlar gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. “İşlerin yolunda gitmesi durumunda” İmralı ile görüşmelerin yeniden sağlanabileceği umudu da vurgulandı. İmralı ile görüşmelerin başlaması durumunda İmralı heyetindeki isimlerin değişmesinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

Demirtaş Brüksel’de

HDP heyeti, bu görüşmenin ardından gece yarısı acil olarak Demirtaş’la bir araya geldi. Demirtaş’a görüşmelerle ilgili bilgi verildi. Çatışmasızlığın sağlanması halinde süreçte eski duruma dönülmesi umudu üzerinden Demirtaş’ın girişimlerde bulunması karara bağlandı. Dün sabah saatlerinde Brüksel’e giden Demirtaş, burada PKK ve KCK ile çatışmasızlığın yeniden sağlanması için görüşmelerde bulunmayı planlıyor. Demirtaş’ın ayrıca yine çözüm sürecinin güvenceye alınması için AB ve AP yetkilileriyle de temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

HDP'den CHP'ye çok kapsamlı işbirliği önerisi

Devletin HDP’lilerle uzun bir aradan sonra sürpriz bir şekilde başlattığı diyalogla, aynı gün HDP eşbaşkanlarının Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme arasında bağlantı kuruluyor. Devletin HDP’lilerle görüşmesinin Kılıçdaroğlu görüşmesinden 5 saat sonra gerçekleştiğine dikkat çekiliyor. Kulislerde, “HDP’lilerin Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bile AKP’yi telaşa itmeye yetti” yorumu yapılıyor. HDP’lilerin, “HDP ile CHP arasında çözüm sürecini de aşan ve çok kapsamlı işbirliklerini de içeren ortaklıklar” önerisi yaptıkları kulislerde konuşuluyor.

Erdoğan değil Davutoğlu

HDP’lilerin Kamu Düzeni ve Müsteşarlığı ile yaptıkları görüşmenin henüz “Siyasi değil devlet düzeyinde bir diyalog” olduğunun altı da çiziliyor. Henüz AKP ile bir temas olmadığı belirtiliyor. Devlet adına kurulan diyaloğun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başını çektiği çözüm sürecine karşı olumsuz çizgiden” değil, “Davutoğlu’nun yönlendirmek istediği siyasi çözüm yanlılarından” gelen mesaj olduğu da vurgulanıyor.

Farklı isim Dervişoğlu

Çözüm sürecinin organizasyonu ve İmralı’dan sorumlu kuruluş olarak oluşturulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, bu kritik görevi nedeniyle patronu sürekli değiştirilen bir kuruluş oldu. İmralı konusunda devlet adına daha etkili hale getirilmesinin ardından geçtiğimiz 21 Eylül tarihinde müsteşarlığa Muhammed Dervişoğlu getirildi. MİT Müsteşar Yardımcılığı görevinden müsteşarlığa getirilen Dervişoğlu’nun mesai tarzına ilişkin “olaylara siyasi değil devlet işi olarak bakar” tanımı yapılıyor. Dervişoğlu ayrıca hakkında “gerçeğe aykırı mal bildirimi” ve “haksız mal edinme” suçlamasıyla açılan dava ile gündeme gelmişti.