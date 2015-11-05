KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kürtler seçime gitmedi ya da gidemedi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin oylarının MHP’den dolayı arttığını belirterek, “Kürtler seçime gitmedi ya da gidemedi” değerlendirmesinde bulundu.

DİHA’nın haberine göre, 1 Kasım tekrar seçimlerine yönelik analizlerini Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) tarafından Taksim’de düzenlenen “Kim kazandı? Kim kaybetti?” başlıklı panelde kamuoyu ile paylaşan Bekir Ağırdır, seçimlere katılım oranının Kürt illerinde az olduğunu söyledi, Ağırdır, "Bu seçimde Kürtlerin oyları AKP’ye gitti" yönündeki söylemin doğru olmadığını söyledi.

Ağırdır, uyguladıkları araştırma yöntemlerine dair bilgi vererek başladığı konuşmasında, 7 Haziran’daki oylar ile 1 Kasım’da verilen oy oranlarını kıyasladı. AKP’nin aldığı oyları 7 Haziran’da seçime gitmemiş oy kullanmamış insanlardan ve MHP’den aldığını ve bu oranın yüzde 4 olduğunu söyledi. Emanet oy kavramını da değinen Ağırdır, emanet oyların HDP’ye sosyal demokratlardan değil Kürtlerden geldiğini belirtti. Ağırdır, CHP’nin de çok fazla oy kaybı yaşayan partilerden olduğunu belirtti.

“Erdoğan kitleleri kutuplaştırdı, şimdi iyi yönetiyor”

1 Kasım’da seçime katılım oranına bakıldığında bu oranın batı kentlerinde çok yüksek olduğunu belirten Ağırdır, Kürtlerin yaşadığı kentlerde Kürtlerin sandığa gitmediğini ya da gidemediğini belirtti. Ağırdır, ‘Erdoğan kitleleri kutuplaştırdı, şimdi iyi yönetiyor’ dedi. AKP’nin kutuplaşmaları çok iyi yöneterek iktidarda kaldığını ifade eden Ağırdır, toplumun birbirinden korktuğunu aynı zamanda yakınlaştığını, Erdoğan’ın önce grupları AKP’lileştirdiğini sonrasında da nefret duygusu yaratarak kutuplaştırmayı derinleştirdiğini söyledi.

Öte yandan paneli, Prof. Dr. Burhan Şeatalar yönetirken, konuşmacı olarak Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu da katıldı.

“HDP, Türkiye’nin en büyük sorunu terör demiyor”

Ağırdır’ın ardından Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Dört seçim ve bir kriz: Türkiye’nin 2014-15 darboğazı” başlıklı kısa bir sunum yaptı. Kalaycıoğlu, seçmenin ilk defa “terör” algısı ile oy verdiğini bu oranın 90’larda bile yüzde 25 iken, bugün bu oranın yüzde 50 olduğunu belirtti. HDP’li, seçmen profilini anlatan Kalaycıoğlu kendisini solda gören Türklerden ve Kürtlerden oy aldığını belirtti. HDP’lilerin Türkiye’nin sorununu terör olarak görmeyen bir kitleye sahip olduğunu belirten Kalaycıoğlu, bu kitle için kimlik mevzusunun önemli olduğunu belirtti.