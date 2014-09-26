Komisyon Başkanı'ndan 'Soma faciası dizi olsun' önerisi

TBMM Soma Maden Faciasını Araştırma Komisyonu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, komisyonun faciadan kurtulan işçilerle yapacağı görüşme sonrası 1500 sayfanın üzerinde bir ifadeye sahip olunacağını belirterek, "13 Mayıs'ın sürekli hatırlanması, bu olayın sürekli gündemde olması açısından bizim raporumuzdan sonra Meclis'teki kayıtlar da incelenerek işin uzmanı bir senarist tarafından bunun sinemaya, filme veya bir diziye aktarılması lazım. Bu çok ibret alınması gereken bir olay. Bu ifadeleri bütünleştirip bir senaryo yazmak, bu konuda bir film çekmek çok faydalı olur diye düşünüyorum" dedi.

Soma'daki maden kazasını araştırmak için Manisa'da bulunan TBMM Soma Maden Faciasını Araştırma Komisyonu üyeleri, Eynez Maden Ocağı Soma AŞ Müessese Müdürü Ali Haydar Sakik, İMBAT Madencilik İş Güvenliği Müdürü Aygün Ekici ile görüşmelerini tamamladıktan sonra kazanın tanığı işçilerle görüşmelere başladı.

Çalışmaların öğleden sonraki bölümü öncesinde gazetecilere bilgi veren Komisyon Başkanı Alaboyun, "Kaza noktasına çok yakın olan işçilerden sadece 1 tanesini dinleme imkanı olmuştu. Bugün 10 işçi çağırdık, bunların hepsi kaza noktasına çok yakında olan işçiler. Bunların bilgileri bizim için çok önemli" dedi.



‘Bilirkişi raporunda arzu ettiğimiz bilgiler yok’

Açıklamasının ardından gazetecilerin "Tamamlanan ve kamuoyu ile paylaşılmayan bilirkişi raporunun içeriğiyle" ilgili sorusu üzerine Alaboyun, raporu resmen istediklerini, henüz kendilerine ulaşılmadığını, konunun muhataplarına iletilen bu raporun internet ortamında yayınlandığını ve kendilerinin de buradan bilgi edindiğini ifade etti.

Raporda en geniş olarak elektrik, havalandırma ve sensör konularına yer verildiğini belirten Alaboyun, kazanın nasıl olduğuna yönelik arzu ettikleri bilginin olmadığını belirterek "Raporda faydalı bulgular var. Değerlendirilmesi gereken bulguları biz daha da genişletmek istiyoruz. Dün ocağa girerek görüntüleri aldık. Yanan bant görüntüleri, kablo görüntülerini aldık. Kamalar yanmıştı. Onlar işin belki görsel tarafı ama en önemlisi işçilerin yaşadıkları, bu yüzden ifadeleri önem taşıyor" diye konuştu.

‘Kasti ihmal’ yok, önemsememe var

Alaboyun, "olayın neden kaynaklandığıyla ilgili tespitleri"nin sorulması üzerine, kasti ihmalin olmadığını, "bu önemsizdir" şeklinde bir kanıksamanın olabildiğini ifade ederek, şöyle dedi: "Şundan oldu denilen 2-3 alternatif üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda hem işletme yetkililerini, hem de işçileri dinliyor olayı bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bir mantık örgüsü içinde olaya çalışıyoruz. Bu konuda her türlü görüşe açığız. Olayı net çıkaralım, resmin bütünlüğünü ortaya koyalım. Bu çok büyük bir olay. 301 işçi hayatını kaybetti, onların vebali var. Kimseyi şu an suçlu olarak görmek niyetinde değiliz."

Mevzuatın ötesinde düzenlemeler varmış

Alaboyun, "üzerinde durulan alternatiflerin" sorulması üzerine ise, netleşme olmadığından yorum yapmaktan kaçındığını, fakat ağırlıklı olarak metan ve kızışma üzerinde durduklarını bildirdi.

Dün öğleden sonra Işıklar ocağını gezdiklerini, çok modern bir şekilde dizayn edildiğini gördüklerini belirten Alaboyun, her 200-300 metrede temiz hava kabinlerinin yapıldığını, bantlar üzerine otomatik yangın söndürme cihazlarının yerleştirildiğini ifade ederek yapılanların çoğunun mevzuatta olmadığını anlattı. Komisyonun raporu sonucunda bir kömür kanunu çıkarılması gerektiğine inandığını ifade eden Alaboyun, "Çok geniş, her ocağa ayrı bir çalışma raporu yayınlanması gerektiğini inanıyorum" dedi.