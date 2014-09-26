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Soma katliamının yaşandığı maden ocağı ilk kez görüntülendi

301 işçiye mezar olan facianın yaşandığı 13 Mayıs 2014 Salı gününden sonra ocak ilk kez görüntülendi

26 Eylül 2014 14:39

TBMM Maden Araştırma Komisyonu üyelerinin, 301 işçiye mezar olan Manisa'nın Soma ilçesindeki, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait Eynez Maden Ocağı'ndaki incelemelerinin görüntüleri basına verildi.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük maden kazalarından biri olan facianın yaşandığı 13 Mayıs 2014 Salı gününden sonra maden ocağı ilk kez görüntülendi.

Kulikarla ocağa inen komisyon üyeleri, facianın izlerini taşıyan madende incelemelerde bulundu.

Kazanın patlak verdiği bölgeye giremeyen üyeler, Eynez Maden Ocağı'ndaki incelemenin ardından, geçen haftalarda yeniden faaliyete geçen ve yine Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait Işıklar Maden Ocağı'nda da incelemelerde bulundu.

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