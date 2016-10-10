Kolombiya lideri Nobel ödülünü iç savaş kurbanlarına bağışladı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Nobel Barış Ödülü ile verilecek yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki ödülü ülkesinde 50 yıldan uzun süren iç savaşın kurbanlarına bağışlayacağını açıkladı.

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Santos, ülkenin batısındaki Bojaya kasabasını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında varılan anlaşmanın geçen haftaki referandumda reddedilmesine karşın barışın sağlanması için çaba harcamaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Euronews'in haberine göre; FARC gerillalarının 2002'de baskın düzenlediği ve 119 kişiyi öldürdüğü Bojaya sakinlerine seslenen Santos, "Sizler, 52 yıllık iç savaşın neden olduğu acıların simgesisiniz. Bu çatışmaya çözüm bulmakta da önemli bir role sahipsiniz. Ben, nefret ve öfkenin üstesinden gelmeyi iç savaşın kurbanlarından öğrendim. Ülkemde barışı sağlayana kadar tek bir saniye kaybetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Santos, Nobel Barış Ödülü ile verilecek yaklaşık 1 milyon dolar tutarındaki ödülü, iç savaştan en fazla etkilenen yerlerde altyapının yeniden inşa edilmesi için kullanılacağını belirtti.

Nobel Barış Ödülü'nü kazananlara Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta tören düzenleniyor. Törende, ödül alanlara 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 930 bin dolar) tutarında ödül dağıtılıyor.

Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü'ne 2010'dan bu yana iktidarda bulunan Santos'u layık görmüştü.