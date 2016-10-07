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Dünya
Deutsche Welle

FARC lideri: Nobel‘e değil, barışa ihtiyacımız var

Solcu FARC gerilla örgütünün lideri Rodrigo Londono Kolombiya’nın Nobel‘e değil sadece barışa ihtiyacı olduğunu söyledi

07 Ekim 2016 19:19

Solcu FARC gerilla örgütünün Timoşenko kod adlı lideri Rodrigo Londono, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a Nobel Ödülü verilmesinden dolayı kendisini kutladı, ancak farklı bir tepki gösterdiği bir tweet attı. Londono mesajında, “Elde etmek istediğimiz tek ödül sosyal adalete dayanan, militarist olmayan, misillemesi ve yalanları olmayan bir barıştır” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Santos ile FARC örgütü arasında 52 yıl süren savaşı sonlandırmak üzere başlatılan diyaloğun diğer tarafında olan FARC lideri Londono'ya ise ödül verilmedi. Öte yandan gerilla liderine ödül verilmesinin güçlüğüne dikkat çekiliyor. Zira Londono cinayet, insan kaçırma ve isyan gibi suçlardan gıyabında yaklaşık 200 yıla mahkum edilmişti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Nobel Komitesi'nin kararını bir ümit ışığı olarak gördüğünü söyledi ve bu Latin Amerika ülkesindeki barış sürecinin tüm dünyaya esin kaynağı olacağını vurguladı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi de Nobel ile Devlet Başkanı Santos'un cesaretinin ödüllendirilmiş olduğunun altını çizdi.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/afp/epd/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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